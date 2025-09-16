El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, antes de declarar ante el juez del Supremo a finales de junio. EFE

Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas

Rechaza la excarcelación del exdirigente socialista porque aún tiene capacidad para «alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:36

Dos meses y medio después de entrar en prisión preventiva, la Fiscalía Anticorrupción considera que el riesgo de destruir o manipular pruebas por parte de ... Santos Cerdán se mantiene inalterable, por lo que no se dan las condiciones para excarcelarlo. Así se ha pronunciado el departamento dirigido por Alejandro Luzón contra la petición de la defensa de cambiar su situación personal, dado que no se ha hallado un enriquecimiento patrimonial de origen ilícito en las cuentas del que fuera secretario de Organización del PSOE.

