David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. EFE

La Audiencia de Badajoz decidirá el día 15 si abre juicio oral contra el hermano de Sánchez

David Sánchez se enfrenta a tres años de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:47

La Diputación de Badajoz decidirá el próximo día 15 se abre juicio oral contra David Sánchez. Junto al hermano del presidente del Gobierno podría ... ser también juzgado el secretario general de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por el contrato a Sánchez del Gobierno, David Sánchez, sobre la mesa. Ambos están procesados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que las acusaciones populares piden para cada uno de ellos tres años de cárcel e inhabilitación para ejercer un cargo público.

