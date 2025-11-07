El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alberto González Amador esta semana entrando al Supremo Efe

La Audiencia de Madrid avala la decisión de sentar en el banquillo al novio de Ayuso por el doble delito fiscal

La Sección Tercera rechaza el último recurso de González Amador contra su procesamiento y rechaza todas las nuevas diligencias que había pedido el empresario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

El novio de Isabel Díaz Ayuso ha quemado su último cartucho para evitar sentarse en el banquillo acusado de doble fraude fiscal y de falsedad ... documental. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador decretado por la anterior magistrada instructora del caso, Inmaculada Iglesias, avalando así que se proceda a la apertura de vista oral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  5. 5 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»
  8. 8

    La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos
  9. 9 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  10. 10 El Principado reconoce haber matado a once lobos y localizado los restos de otros ocho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Audiencia de Madrid avala la decisión de sentar en el banquillo al novio de Ayuso por el doble delito fiscal

La Audiencia de Madrid avala la decisión de sentar en el banquillo al novio de Ayuso por el doble delito fiscal