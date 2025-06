Barbón reivindica que «no todos los políticos somos iguales», afirma sentirse «muy harto» y que la corrupción «me afecta emocionalmente»

Eduardo Paneque Gijón Viernes, 20 de junio 2025, 21:24 Comenta Compartir

El presidente asturiano Adrián Barbón se ennfrenta este sábado a su primer Comité Autonómico desde que fuera reelegido en su otro cargo, el de secretario general de la FSA. Será en Lugones (Siero) y allí se hablará de la crisis que está viviendo el PSOE, acelerada por los escándalos del 'caso Cerdán'. El líder socialista se ha confesado en sus perfiles en redes sociales. Un texto largo atravesado por un sentimiento que ya deja claro en su primer párrafo: «Estoy muy harto, asqueado, decepcionado e indignado por lo que está sucediendo. Cada nueva noticia me asquea y decepciona más. Y al mismo tiempo, no lo voy a negar, me afecta más».

A partir de esta reflexión inicial, Adrián Barbón profundiza en dos líneas: la de que estos casos de corrupción surgidos en el seno del PSOE se conviertan en una enmienda a la totalida de la clase política, y rechaza el «y tu más», que se instala estos días en algunos ámbitos.

«No todos somos iguales ni merecemos tampoco ser metidos todos en el mismo saco», se puede leer. Y, a continuación, se pone como ejemplo de transparencia haciendo referencia que sigue viviendo en Laviana -«o me mudé a ninguna residencia fuera de mi pueblo, rodeado de lujos ni oropeles, especifica-, que sus propiedades son públicas y el dinero que tiene en la cuenta bancaria. Bien es cierto, que esto es una declaración de bienes obligatoria. Al hilo de esto, el socialista dice que »la corrupción me afecta emocionalmente« dado que »al no sufrir la avaricia del dinero, me cuesta entender a aquellos que la sufren. No hay justificación para la corrupción. Ninguna. Cero. No me valen excusas«.

Respecto al tan instalado 'y tu más', Adrián Barbón pide al PSOE «que sea radical en la lucha contra la corrupción» y que «allá otros partidos y otras personas con su conciencia». Pide contundencia y que no haya contemplaciones.

Es igual de rotundo respecto a otra expresión, la de ' poner la mano en el fuego'. Dice que la desterró de su vocabulario porque «han sido tantas las decepciones, que ya prefiero no ponerla por nada ni nadie. Así que nadie me pida que lo diga o lo haga, porque no lo voy a hacer».