Otegi y la portavoz parlamentaria de EH Bildu en Navarra, Laura Aznal, en el acto celebrado hoy en Pamplona. E. C.

EH Bildu reabre el debate sobre la anexión de Navarra a País Vasco y pide un referéndum

Otegi presenta a la coalición soberanista como «garantía de ejemplaridad en el servicio público» en plena tormenta por el 'caso Belate'

Olatz Barriuso

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:05

Comenta

En el Día de Navarra y con el espaldarazo de las encuestas publicadas hoy mismo, que auguran el 'sorpasso' de EH Bildu sobre el PSN ... y la segunda plaza en Navarra para los de Arnaldo Otegi solo por detrás de UPN, la coalición ha reabierto el debate soberanista y ha reclamado esta mañana la «renovación de la foralidad» y del Amejoramiento Navarro y la celebración de un referéndum en la comunidad foral para decidir no sólo sobre la «relación bilateral con el Estado», sino también «con los otros territorios vascos». EH Bildu reabre así el viejo debate de la anexión de Navarra a País Vasco, un mecanismo contemplado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución pero que no se ha activado nunca en más de cuatro de décadas de democracia. Sólo en 1979 hubo un intento de poner en marcha dicho proceso, que no salió adelante por la posición contraria de los socialistas a la unión de ambas comunidades, lo que dejó en papel mojado la posibilidad de someter esa posibilidad a refrendo popular.

