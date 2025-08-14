El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La imagen anterior con la bandera y el logo del Instituto Cervantes, y la situación actual. E. B.

El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París

La institución cultural cierra su biblioteca en el edificio de la lujosa Avenida Marceau, pese a que tenía la posibilidad de alquilarlo hasta 2030

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:47

Tiene el aspecto de un lugar sin actividad, y eso no se debe a la habitual letargia de un mes de agosto. El Instituto Cervantes cerró en abril la biblioteca Octavio Paz ... en el número 11 de la Avenida Marceau en París, edificio cuya titularidad recuperó el PNV a principios de año. En las últimas semanas ha retirado la bandera española de la fachada y la placa roja que lo asociaba con la institución cultural. El único rastro de su pasado reciente como biblioteca era este miércoles al mediodía un paquete con prensa española que el cartero había dejado debajo de la puerta.

