La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que la Fiscalía no ve lucro en el software

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuya financiación y gestión depende del Gobierno de la comunidad presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha tomado la decisión ... de personarse como perjudicada en la causa abierta a Begoña Gómez. Los servicios jurídicos del ente público han justificado ante el juez Juan Carlos Peinado que la actuación de la esposa de Pedro Sánchez y exdirectora de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, impartida entre 2020 y 2024 en la UCM, pudo haberles «causado un perjuicio económico».

En un escrito, el letrado de la universidad pública sostiene que adopta esta decisión «para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria», al tiempo que solicita al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le dé traslado de todas las actuaciones.

La Complutense, cuyo rector Joaquín Goyache llegó a estar imputado en la causa por presunto tráfico de influencias hasta que la Audiencia Provincial de Madrid revocó esta condición, ha tomado esta decisión tras preguntar Peinado si se personaba como afectada por el delito de apropiación indebida. En concreto por el supuesto uso del software (programa informático) de la cátedra y cuya financiación privada (Indra, Google y Telefónica aportaron 265.000 euros en dos años) tenía como destino final que Begoña Gómez se lo cediera de forma gratuita a la universidad.

No obstante, esta herramienta del máster sobre liderazgo social, que fue registrada en patentes por la propia Gómez siguiendo directrices de los técnicos de la universidad para que no se perdiera, nunca llegó a entrar en funcionamiento. Del mismo modo, la Fiscalía ya avanzó en su escrito de 17 páginas remitido al juzgado y defendido en la vista celebrada el pasado lunes que Gómez no se lucró con el citado programa informático ni la Complutense sufrió un perjuicio patrimonial porque la inversión fue íntegramente privada y el software no llegó a ser utilizado.

Del mismo modo, el fiscal Juan Manuel San Bartolomé recordó que la investigada registró a su nombre tres dominios en el sistema de marcas para que no fueran copiados y pagó la factura de mantenimiento de los mismos con el objetivo de cederlo a la UCM cuando entraran en funcionamiento. Pese a ello, y aunque el abogado de la Complutense conocía estos pormenores, han aceptado finalmente el ofrecimiento de Peinado para actuar contra Begoña Gómez.