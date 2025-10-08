El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Begoña Gómez EFE

La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que la Fiscalía no ve lucro en el software

El abogado justifica esta decisión «para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado» por la esposa de Sánchez en la gestión de la cátedra

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:15

Comenta

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuya financiación y gestión depende del Gobierno de la comunidad presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha tomado la decisión ... de personarse como perjudicada en la causa abierta a Begoña Gómez. Los servicios jurídicos del ente público han justificado ante el juez Juan Carlos Peinado que la actuación de la esposa de Pedro Sánchez y exdirectora de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, impartida entre 2020 y 2024 en la UCM, pudo haberles «causado un perjuicio económico».

