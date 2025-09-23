El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diputado de Sumar Alberto Ibáñez. EP

Compromís romperá la unidad de voto en Sumar y no apoyará el traspaso de la inmigración a Cataluña

El diputado de esta formación considera que el preámbulo de la proposición de ley es «racista»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:36

El diputado de Compromís dentro de Sumar, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación romperá la unidad del Grupo Plurinacional y no apoyará la proposición ... de ley de PSOE y Junts para traspasar las competencias en materia de inmigración a Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  5. 5 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  6. 6 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  7. 7 Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir
  8. 8 Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo
  9. 9 Hombre de mediana edad recién separado, el perfil más reacio a utilizar preservativo
  10. 10

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Compromís romperá la unidad de voto en Sumar y no apoyará el traspaso de la inmigración a Cataluña

Compromís romperá la unidad de voto en Sumar y no apoyará el traspaso de la inmigración a Cataluña