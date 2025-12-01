El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El dirigente de Educación, José Antonio Rovira Efe/Rodrigo Giménez

El conseller de Educación valenciano admite el error de irse a casa la mañana de la dana: «No teníamos la información correcta»

Rovira asegura que no tenía competencias en seguridad y que el director del instituto de Cheste falleció porque tomó la «desgraciada decisión de volver a Valencia»

A. Rallo

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:52

Comenta

Las comparecencias en el Congreso sobre la investigación de la dana continúan este lunes tras la entrevista de Salomé Pradas, el domingo por la noche, ... en Salvados. Ha sido el turno del conseller de Educación, José Antonio Rovira. Jugó un papel secundario el día de la dana en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con la emergencia. Aquella fatídica jornada, como el resto de dirigentes, acudió al Pleno del Consell cuando ya estaba la alerta roja en vigor en toda la provincia de Valencia.

