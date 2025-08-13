El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clavijo y Sánchez en un encuentro anterior en Santa Cruz de Tenerife Europa Press

Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo

Los dos presidentes se encontrarán el próximo lunes en Lanzarote donde el jefe del Ejecutivo central pasa sus vacaciones

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:23

Las críticas del Gobierno canario a la lentitud con la que el Ejecutivo central está cumpliendo con las órdenes del Supremo para el reparto de ... los menores peticionarios de asilo ha provocado que finalmente Moncloa acceda a un cara a cara entre las dos administraciones. El presidente insular, Fernando Clavijo, anunció este miércoles que el próximo lunes 18 de agosto se reunirá con Pedro Sánchez en Lanzarote, donde veranea el jefe del Ejecutivo central, para abordar la situación migratoria, además de otros temas como la ‘agenda canaria’ y asuntos presupuestarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  2. 2 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  3. 3 Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia
  4. 4 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  5. 5

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  6. 6 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  7. 7

    La ministra Elma Saiz, sobre el traslado de menores migrantes a Gijón: «No han pasado ni 24 horas y ya hemos tenido que retirar una pancarta nazi»
  8. 8 Asturias eleva la alerta, pide la ayuda de la UME y vigila los incendios de León
  9. 9 Bonnie Tyler conquista Poniente
  10. 10

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo

Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo