Cuarta manifestación en Valencia contra Mazón por la tragedia de la dana

Mazón: «Algunos intentan aprovechar el dolor»

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha expresado «todo el respeto, apoyo y cercanía para toda la gente que siente dolor». Sin embargo, ha añadido un matiz: «No tengo el mismo respeto ni cercanía para los que intentan aprovechar el dolor para hacer política y sacar unos cuantos votos».

En referencia a esa posible instrumentalización política interesada, Mazón ha expresado su rechazo. «Eso no me genera ningún respeto y no creo que se lo genere a nadie. Mucho menos a los que sienten ese dolor», ha remarcado el jefe del Consell.