Leticia Aróstegui

David Sánchez: el presunto enchufe que iba a «quedar en nada»

La juez Biedma y la UCO transformaron en menos de un año los «recortes de prensa» en una causa en la que el hermano del presidente se arriesga a tres años de cárcel

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:52

Era junio de 2024 y en Moncloa llovía sobre mojado. Solo unas semanas antes, en abril, Pedro Sánchez se había cogido cinco días de reflexión ... sobre su futuro después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera abrir una investigación contra su mujer por tráfico de influencias y corrupción tras una denuncia de Manos Limpias.

