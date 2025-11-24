El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El delegado del Gobierno en Madrid comparece este lunes en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. EP

El delegado del Gobierno en Madrid niega donaciones opacas en las primarias de Sánchez

Francisco Martín defiende el papel de la asociación que presidió Bancal de Rosas, que recaudó 128.000 euros para la candidatura en el PSOE en 2017, y rechaza la intervención de Cerdán o Ábalos

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha declarado en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' sobre ... su antigua consideración de presidente de Bancal de Rosas. Se trata de una asociación encargada de canalizar las donaciones que financiaron la campaña de Pedro Sánchez para las elecciones primarias en el PSOE de 2017, en las que recuperó la secretaría general del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  4. 4 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  5. 5 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  6. 6

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  7. 7 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  8. 8 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  9. 9 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El delegado del Gobierno en Madrid niega donaciones opacas en las primarias de Sánchez

El delegado del Gobierno en Madrid niega donaciones opacas en las primarias de Sánchez