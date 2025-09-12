El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Julio César Sánchez, alcalde de Vox de Villacastín. El Norte

Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer

Un policía nacional denuncia haber sido lesionado por Julio César Sánchez tras intentar frenar la agresión

Carlos Álvaro

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:52

La Guardia Civil ha detenido a Julio César Sánchez, alcalde de Villacastín bajo las siglas de Vox, por un presunto delito de violencia machista ocurrido ... a la salida de una romería en la localidad abulense de Aldeavieja, situada a apenas siete kilómetros de Villacastín, casi en el límite provincial entre Segovia y Ávila.

