Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer

La Guardia Civil ha detenido a Julio César Sánchez, alcalde de Villacastín bajo las siglas de Vox, por un presunto delito de violencia machista ocurrido ... a la salida de una romería en la localidad abulense de Aldeavieja, situada a apenas siete kilómetros de Villacastín, casi en el límite provincial entre Segovia y Ávila.

El incidente se produjo en la ermita, en el transcurso de la romería. Al parecer, un policía nacional que se encontraba en el lugar fuera de servicio intervino para frenar una discusión entre el alcalde y su mujer que acabó en empujones, y el regidor adoptó una actitud desafiante hacia el agente antes de abandonar el lugar y regresar a su domicilio. Según ha podido saber El Norte de fuentes oficiales, horas más tarde, Sánchez se entregó en dependencias de la Guardia Civil. Después de pasar una noche en el calabozo, quedó en libertad al día siguiente, pues el juez consideró que no era necesaria la adopción de medidas cautelares. La esposa del alcalde no ha presentado denuncia alguna, al menos de momento. Sí lo ha hecho el policía nacional supuestamente agredido, por un delito de lesiones. La Guardia Civil investiga las circunstancias que rodean el caso, que ha quedado registrado en el sistema VioGén, a fin de poder determinar si los hechos son constitutivos de delito.

Julio César Sánchez es alcalde de Villacastín desde el año 2019, tal y como cuenta 'El Norte de Castilla', cuando tomó el relevo de Jesús Grande Lozano, aunque el primero de sus mandatos estuvo bajo las siglas del Partido Popular. Después de que este partido decidiera presentar a otro candidato a las municipales de mayor de 2023, Sánchez, despechado, abandonó la formación para encabezar la lista de Vox. Curiosamente, logró cuatro de los nueve concejales de la corporación, por tres el PSOE y dos el propio PP.