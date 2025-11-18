El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial de Almería Archivo

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas

Ambos estaban ya investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, ... y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  4. 4 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  5. 5 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  6. 6 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  7. 7 Avilés trata de recuperar la normalidad tras las inundaciones
  8. 8 Ocho años de cárcel para el hombre que prendió el monte Naranco: es la mayor condena por un incendio forestal en Asturias
  9. 9 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  10. 10 El juzgado acuerda el ingreso de la menor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas