¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen del sumario de los sobres con el anagrama del PSOE entregados a Ábalos y Koldo R.C.

Duro alegato del PSOE contra la investigación de los 'sobres de Ferraz': es una «carrera al absurdo»

«Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político completamente ajeno a cualquier actuación irregular», denuncian los socialistas en su escrito contra la expulsión

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

«Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político ... completamente ajeno a cualquier actuación irregular». El PSOE se rebela ante la investigación de la Audiencia Nacional sobre sus supuestos pagos opacos y «sin soporte documental» a José Luis Ábalos y Koldo García.

