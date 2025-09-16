El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, con Francisco Vázquez, a la izquierda. Ical

Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

El secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, asegura que el partido inicia el curso político con una intensa actividad para rendir cuentas de la gestión

E. N.

Palencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:55

El secretario autonómico del Partido Popular (PP) en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha anunciado este martes en Palencia que las elecciones autonómicas en la Comunidad se celebrarán el 15 de marzo del próximo año, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelante las generales, porque en ese caso ambas citas se harían coincidir.

En una declaración ante los periodistas, antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Palencia, Francisco Vázquez avanzó la fecha de los próximos comicios y argumentó que el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que agotará la legislatura, lo que determina que como máximo, de acuerdo a la normativa, puedan celebrarse el domingo 15 de marzo.

El número dos del PP en la comunidad indicó hoy en Palencia que Fernández Mañueco también ha señalado que las elecciones autonómicas se celebrarían junto a las generales, si Sánchez adelanta las generales para evitar que haya dos elecciones en dos o tres meses.

Asimismo, Francisco Vázquez destacó que el Partido Popular ya inició el curso político con una intensa actividad organizativa, tras la reestructuración del partido a nivel nacional y autonómico en los congresos de julio.

En este contexto, el PP se prepara para rendir cuentas sobre la gestión del Gobierno autonómico, especialmente en áreas como educación, sanidad, servicios sociales, economía e industria, y los populares presumen de gestionar en Castilla y León los mejores resultados de España y la fiscalidad más baja, recoge Ical, según informa El Norte de Castilla.

El secretario autonómico también anunció que el PP llevará a cabo reuniones intermunicipales y sectoriales en Palencia y otras provincias para acercar su balance de gestión a los ciudadanos y prepararse para los comicios. Vázquez aprovechó para agradecer a la presidenta provincial del partido en Palencia, Ángeles Armisén, su invitación y reafirmó el compromiso del PP con los castellanos y leoneses, minimizando la influencia de los localismos en la política autonómica y local.

