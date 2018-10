Emilio León no formará parte de la candidatura de Podemos en las autonómicas ÁLEX PIÑA El 12 de noviembre se iniciará la campaña en la formación que concluirá el 27 de ese mes con el anuncio de los resultados EFE Oviedo Miércoles, 17 octubre 2018, 12:28

El cabeza de lista de Podemos Asturies en las elecciones autonómicas de 2015, Emilio León, no formará parte de la candidatura de la formación morada en los comicios de mayo de 2019 tras no inscribirse en el proceso de primarias. El plazo de preinscripción se cerró ayer aunque los nombres de los preinscritos de forma individual no se harán públicos hasta mañana y las candidaturas no se conformarán hasta mediados de noviembre.

A la espera de conocer los nombres de los militantes inscritos, fuentes de la formación morada han confirmado tanto la ausencia de León como la presencia en esa relación de la concejala de Xixón sí Puede y coportavoz de la Secretaría General de Podemos Asturies, Nuria Rodríguez, adscrita al sector oficial que lidera el máximo responsable autonómico de la formación morada, Daniel Ripa.

El proceso de elecciones primarias para definir la candidatura de las autonómicas contará, al menos, con una lista alternativa a la oficial impulsada por la actual dirección.

Tras la publicación de las candidaturas definitivas, el 12 de noviembre se iniciará la campaña electoral, los debates presenciales se desarrollarán del 13 al 19 de noviembre y las votaciones se llevarán a cabo del 20 al 25 de ese mes, antes de proclamar los resultados el 27 de noviembre.

Hasta el momento los diputados Enrique López, Héctor Piernavieja y Rosa Espiño han hecho pública su decisión de no formar parte de la candidatura que en 2015 lideró Emilio León y que obtuvo nueve de los cuarenta y cinco diputados que componen la Junta General.

Tras anunciar su renuncia, Piernavieja abogó, al igual que la también diputada Paula Valero, por una candidatura para las autonómicas liderada por una mujer mientras que León dimitió por razones personales el pasado verano del cargo de portavoz parlamentario en el que fue sustituido por Enrique López.

Según ha informado la dirección de Podemos Asturies, a falta de las posibles subsanaciones, en torno a un centenar de personas han formalizado su preinscripción individual para participar en el proceso de primarias del que saldrá la composición de la lista electoral y el nombre de la persona que optará a la Presidencia.

En un comunicado, la dirección que lidera Daniel Ripa ha mostrado su confianza «en lograr una candidatura de consenso que refleje la pluralidad de sensibilidades y perfiles representados en la organización».