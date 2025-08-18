El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervencion de Oriol Junqueras, presidente de ERC, en el consejo nacional de su partido. EFE

ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero

Junqueras cierra la puerta a la gran coalición estatal de izquierdas planteada por Rufián

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:36

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia antes de irse de vacaciones, confirmó que presentará los Presupuestos Generales del Estado de cara ... a 2026. La intención del Gobierno es defender sus cuentas aunque no tenga todos los apoyos atados, entre ellos los de ERC. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este lunes desde Prades (Francia) que el apoyo de los republicanos a los Presupuestos del Ejecutivo español está a día de hoy a «años luz». Junqueras se ha mostrado muy crítico con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que ha acusado de poner sus intereses electorales como candidata en las elecciones a la Junta de Andalucía por delante de su cargo como ministra de Hacienda y ha insinuado que debería dejar de ser la negociadora socialista en lo que al cupo catalán se refiere.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  2. 2 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  3. 3 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  4. 4

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  5. 5 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  8. 8 Dani Vidal será el sustituto de Rozada como entrenador en el Real Avilés
  9. 9 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  10. 10 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero

ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero