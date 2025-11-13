El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras y el portavoz de ERC Gabriel Rufián. EFE

ERC y Junts presionan al Constitucional para que aplique la amnistía

Puigdemont advierte de que la última palabra la tiene el Supremo y carga contra el PP

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:47

Comenta

Junts y ERC han celebrado este jueves como una «victoria», el mismo término empleado por el Gobierno, el dictamen del abogado general de la UE ... que ha avalado en términos generales la ley de amnistía: ni choca con los intereses financieros de la UE, ni contra la lucha contra el terrorismo ni se puede considerar una autoamnistía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  2. 2 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades
  9. 9

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental
  10. 10 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ERC y Junts presionan al Constitucional para que aplique la amnistía

ERC y Junts presionan al Constitucional para que aplique la amnistía