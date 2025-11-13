Junts impide con su abstención el varapalo del PP al Gobierno con la prórroga de las nucleares

Los aplausos en la bancada del PSOE lo han dicho todo. Después del duro discurso que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pronunció ayer desde ... la tribuna para advertir una vez más a Pedro Sánchez de que ya no dispone de la mayoría suficiente para seguir gobernando, la formación independentista ha impedido con su abstención que hoy prosperara en la Cámara baja una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible para prolongar la vida de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

La posición de los posconvergentes es, en realidad, coherente con la que mantuvieron en el Senado ante el mismo texto, cuando el principal partido de la oposición utilizó su mayoría absoluta para introducirlo en la norma que hoy regresaba al pleno del Congreso para su ratificación definitiva. También en la Cámara alta Junts optó, junto con ERC, por una abstención, pero entonces su voto no era determinante. Ahora, después de que los republicanos y el resto del bloque de investidura, incluida Coalición Canaria, anunciaran que rechazarían la enmienda, sí.

Nogueras ya había dejado entrever esta mañana, su postura pero sin aclarar cual sería el sentido de su voto. En una entrevista en TV3, adujo que cerca del 60% del suministro eléctrico de Cataluña depende de las nucleares y que, por eso mismo existen "muchos" argumentos a favor y en contra de una medida que el Ejecutivo tildaba de "irresponsable" y realmente inane desde un punto de vista jurídico, pero que políticamente deseaba evitar a toda costa.