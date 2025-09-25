Espinosa de los Monteros presenta su 'think tank' con Aldama y sin Tellado

El exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros presentó este jueves en Madrid su nuevo centro de pensamiento, Atenea, un 'think ... tank' de ideología liberal conservadora que pretende servir como paraguas para la colaboración entre los partidos de la derecha. Pero esa intención se quebró de primeras, de alguna manera, por la ausencia de representantes de alto nivel de PP y Vox, las dos formaciones aludidas por Espinosa de los Monteros.

De hecho, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que había anunciado su asistencia, dio plantón a última hora, y dejó la bandera del PP en el acto al vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, y a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Por el lado de Vox apenas hubo representación, solo Javier Ortega Smith, concejal de Madrid, que acudió a título personal. «No creo que a nadie le siente mal que esté aquí», pareció excusarse ante las reticencias de su partido al 'think tank' de Espinosa de los Monteros. Quien sí acudió fue el empresario Víctor de Aldama, imputado en la trama de hidrocarburos e implicado en el 'caso Ábalos'.

Ampliar Víctor de Aldama, a su llegada al acto de Espinosa de los Monteros. EP

En su intervención, Espinosa de los Monteros reclamó al PP y Vox, los dos partidos «que están llamados a gobernar», un «cese de hostilidades». «Empecemos a ser más generosos y tolerantes entre nosotros. Si de verdad nos importa España, el rival es otro, no nos equivoquemos de enemigo», pidió.