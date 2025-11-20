El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
El líder nacionalista Aitor Esteban. E.C.

Esteban ve un «intento evidente» del PP por vincular al PNV con la trama Cerdán

El líder nacionalista vasco traslada a Sánchez la necesidad de hacer un gesto que demuestre el «compromiso» sobre transferencias

David Guadilla

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:21

Comenta

Aitor Esteban ha dejado claro este jueves que no solo está tranquilo a pesar de las informaciones que apuntan a una posible vinculación del PNV ... con la trama liderada por Santos Cerdán, sino que ve un «intento evidente» del PP por establecer esas relaciones y manchar la imagen del partido. Pero no solo eso. Los jeltzales también mantienen la presión sobre una cuestión que consideran de la máxima importancia, que fue pactada con Pedro Sánchez pero que no acaba de concretarse: la llegada a Euskadi de las transferencias pendientes del Estatuto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  3. 3 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  4. 4 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  5. 5 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  6. 6

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  7. 7 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  8. 8 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
  9. 9

    «Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»
  10. 10

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Esteban ve un «intento evidente» del PP por vincular al PNV con la trama Cerdán

Esteban ve un «intento evidente» del PP por vincular al PNV con la trama Cerdán