El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Begoña Gómez Efe

«Muy excepcional», «muy esporádico»: Begoña Gómez negó ante Peinado el uso particular de la asistente de Moncloa

La imputada el pasado 10 de septiembre defendió que «las esposas de los otros presidentes del Gobierno» también tenían una persona de confianza

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:46

Comenta

Fue el pasado 10 de septiembre. Y Begoña Gómez solo respondió a un puñado de preguntas en el juzgado de Juan Carlos Peinado en la ... que era su cuarta visita a Plaza de Castilla. Las grabaciones de aquella breve sesión no se han distribuido a las partes, pero sí un acta de aquella declaración tras su nueva imputación por malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez para gestionar el día a día de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Muy excepcional», «muy esporádico»: Begoña Gómez negó ante Peinado el uso particular de la asistente de Moncloa

«Muy excepcional», «muy esporádico»: Begoña Gómez negó ante Peinado el uso particular de la asistente de Moncloa