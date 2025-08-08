El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio Los bomberos han acudido al domicilio del político José María Ángel

José María Ángel, el excomisionado de la dana que se ha visto envuelto en una supuesta falsificación de su título universitario, ha intentado suicidarse a primera hora de este viernes en su domicilio de l'Eliana.

Al parecer, fue un vecino que paseaba por la zona el que dio la voz de alarma ante la conducta del exdirigente socialista. Los bomberos no tardaron en desplazarse a la vivienda familiar.

De inmediato, el que fuera alcalde de l'Eliana durante más de 20 años ha sido trasladado al Hospital de Llíria donde ha sido ingresado. Permanece estable, según ha adelantado 'Las Provincias'.

Ángel vive en una zona residencial cercana al polideportivo del municipio y el centro comercial El Osito. Se trata de una calle poco concurrida plagada de chalés. Los vecinos, lógicamente, se han visto sorprendidos por el suceso. Algunos comentaron que llevaban varios días sin ver al matrimonio. José María Ángel está casado con Carmen Ninet, subdirectora del MuVim y exsíndica del PSPV.

Desde el Consell han reaccionado a la noticia. Fuentes del gobierno valenciano han manifestado su deseo por la pronta recuperación del ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat y ha transmitido su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación.

