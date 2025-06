Las fechorías de la trama de Santos Cerdán en Asturias

El 2 de enero de 2019, veinte años después de que naciese el proyecto de la Autovía entre Oviedo y La Espina, salió a licitación, ... tras años de espera y retrasos, la obra de construcción del tramo entre Salas y el viaducto del Regueirón. Se trataba del desdoblamiento de un tramo de apenas cinco kilómetros de carretera con un par de viaductos que habría de costar 7,5 millones de euros. El 20 de marzo se cerró el plazo para enviar ofertas, siendo 22 las empresas que optaban a hacerse con el contrato.

El 11 de abril de 2019, según recoge el informe de la UCO que acaba de hacer saltar por los aires al PSOE y pone en peligro la continuidad del proyecto de Pedro Sánchez en el gobierno, Javier Herrero, director general de Carreteras, se intercambiaba una serie de mensajes con Koldo García, el 'conseguidor' de la trama corrupta, en el que parecía lamentar que Obras Públicas y Regadíos, una de las empresas con las que 'trabajaban' habitualmente, no hubiese logrado una licitación por haber presentado una oferta técnica «muy, muy floja». Parecía justificar así Herrero ante la mano derecha de Ábalos que no hubiese podido adjudicarle aquella obra a esta empresa 'amiga', pero tranquilizaba después a su interlocutor diciéndole que estaban «empujando en Asturias» para conseguir otra. La respuesta de Koldo, escueta, fue «OK. Gracias.».

Ampliar El tren que descarriló en 2020 en el tramo entre Pravia y Soto del Barco que tuvo que ser reparado de urgencia y que sale mencionado en el informe de la UCO. damián arienza

Poco más de un mes después se abrían los sobres con las ofertas presentadas y la UTE conformada por Construcciones Pérez Jiménez y OPR, esto es, la mencionada Obras Públicas y Regadíos, obtenía la mayor puntuación de entre todas las empresas que optaban a realizar la obra asturiana, 94,74 puntos, diez más que la segunda clasificada. En julio de aquel mismo año se hacía publica la adjudicación. El tramo se inauguraría en noviembre de 2022, y en la nota de prensa del Ministerio de Transportes presumiendo de ello se explicaba que, finalmente, la obra había costado 8,5 millones de euros. Visto el interés de Koldo por que OPR resultase favorecida, la Guardia Civil interpreta que podría ser a cambio de algún tipo de 'mordida'.

Pero no solo eso. De las conversaciones entre unos y otros se desprende que la trama no afecta solo al PSOE, como trató de escenificar Sánchez compareciendo en Ferraz y no en la Moncloa, sino que estaba fuertemente imbricada en el Ministerio de Transportes. En el Gobierno. «Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a interventores y abogados del estado. Complicado, pero lo intentaremos», le explica Javier Herrero a Koldo en esa misma conversación.

Por supuesto, no hay corruptos sin corruptores. Y aquí entra en juego el empresario granadino Toño Fernández, hombre de confianza hasta octubre de 2022 del actual delegado del Gobierno en Andalucía, y exalcalde de Baza, Pedro Fernández, del PSOE. El 17 de abril de 2019, unos días antes de abrirse las plicas con las ofertas del tramo Salas-La Espina, Koldo le escribe un mensaje a su contacto en la empresa Obras Públicas y Regadíos. «Asturias está muy bien, iremos por allí», conocedor ya, al parecer, de que se les iba a adjudicar la obra. «A Huesca nos costará ir, pero te veo la semana que viene», le comunica. «¡Me gusta la fabada asturiana!», celebraba Toño Fernández como respuesta. «Pues iremos seguro», le confirmaba Koldo.

Y así fue. El 30 de abril, como decíamos, se hacía público que la oferta elegida era la presentada por la empresa de Toño, en una resolución firmada por Camino Arce Blanco, de la subdirección general de Construcción, que aparece también mencionada en el informe de la UCO en relación a otras obras que acabaron siendo adjudicadas a empresas 'amigas' de la trama que, según se desprende de todas las conversaciones, supervisaba Santos Cerdán. Fue cuando Javier Herrero, director general de carreteras, lo celebró con Koldo con la frase que, lamentablemente, ya hemos hecho famosa. «Parece que hemos hecho bingo con la obra de Asturias».

Cambiemos de historia. Viajamos ahora más de un año adelante en el tiempo. Koldo sigue moviendo sus hilos, pero en esta ocasión tenemos nuevos protagonistas, aunque Asturias sigue estando en el foco de la trama. El 14 de octubre de 2020 tuvo lugar un desprendimiento en un talud de la línea de Cercanías C-4 del Principado de Asturias, la de vía estrecha que comunica Pravia con Gijón. Se produjo en una zona boscosa, pasado el apeadero de Riberas, a cuatro kilómetros de Pravia en dirección a Soto del Barco. Un argayu –así se lo contamos aquel día en EL COMERCIO– provocó el descarrilamiento de un tren en el que viajaban 19 personas, resultando heridos tres usuarios.

El 18 de noviembre, un mes después, Koldo habla esta vez con Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, tratando de que la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, una empresa valenciana de la que es propietario José Ruz, saliese beneficiada en alguna adjudicación.

«Levantina ya ha trabajdo contigo. (...) ¿Tienes alguna ahora?», le pregunta Koldo a la presidenta de Adif. «No, lo acabo de licitar», le responde. «¿Tienes algo de emergencia?», le insiste Koldo. «Eh... lo tengo que ver ahora», dice ella. «Te explico. Levantina está pasándolo aquí, y cuando digo aquí es aquí», le dice Koldo. «Pues eso lo tengo que ver con Ángel Contreras, a ver si me puede ayudar». Cabe explicar que Contreras era entonces director general de Conservación y Mantenimiento y que sería nombrado en diciembre de 2023 presidente de Adif y Adif Alta Velocidad por Óscar Puente, cargo del que le quitaría en septiembre de 2024, ya salpicado por el 'caso Koldo' y después de negar ante el Senado que hubiese amañado nunca ningún contrato.

Insiste Koldo a Pardo de Vera. «¿Y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo?». «Le hemos dado una de 700.000 hace nada, eh. Es que otra vez va a cantar», se resiste la presidenta de Adif. «Pues necesito que hagan algo este mes», dice él. «Déjame mirarlo», concluye la conversación, grabada por Koldo y transcrita en el ya famoso informe de la Guardia Civil.

Pues bien, el 17 de diciembre de 2020, apenas un mes después de esa conversación, Adif propuso directamente a Levantina, sin concurso, como adjudicataria de la obra de «estabilización de los taludes de las trincheras de la línea Gijón-Pravia de la red de Cercanías de Asturias». Entre los cargos firmantes de la declaración de la emergencia del expediente estaban, por cierto, Isabel Pardo de Vera y Ángel Contreras que, visto lo visto, debió conseguir ayudar a la presidenta de Adif a que Levantina fuese la adjudicataria.

En el informe de la UCO también se mencionan a la gijonesa Claudia Montes, a quien Koldo gestionaba el alquiler de un piso, y la mala relación entre Adriana Lastra y Santos Cerdán. Pero esas ya son otras historias.