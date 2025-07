Feijóo acusa a Sánchez de haber «participado en el abominable» negocio de la prostitución

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes a Pedro Sánchez de haber «participado» del «abominable negocio de la prostitución». Desde Barcelona, ... el líder de la oposición ha espetado al presidente del Gobierno que no puede presentarse ahora como un «adalid» de la lucha contra la prostitución. A su juicio, abordar este debate y decir por parte del Gobierno que lo va a «ilegalizar» es «incompatible» con haber participado de ese negocio. Durante el debate del pasado miércoles en el Congreso, Feijóo afirmó que Sánchez fue «partícipe a título lucrativo de la prostitución» por los negocios de su suegro.

«La regeneración política consiste en contar las cosas como son», ha asegurado. Según el dirigente de la derecha española, cuando hace referencia a los negocios del padre de la mujer del presidente del Gobierno no está haciendo una «crítica» al respecto, sino que está haciendo una «crónica». «Cuando uno es adalid contra la prostitución, tiene que tener la humildad», ha atacado al presidente del Gobierno, de reconocer que esos negocios le beneficiaron desde el punto de vista «patrimonial». Sobre las palabras del ministro Óscar López, que ha acusado al líder del PP de ser el político más «sucio» de España, ha asegurado que son un «insulto» que describen la personalidad del titular de Transformación Digital y Función Pública.

En relación a las últimas diligencias del Tribunal Supremo, Feijóo ha señalado que la política española no puede estar pendiente de las redadas de turno, de los informes de la UCO o de los autos del Supremo. «Si me callase, sería cómplice y para cómplices ya tiene a sus socios. La verdad no es faltar al respeto», ha afirmado.

Feijóo ha viajado a Barcelona para reunirse con los líderes del PP catalán y abordar la problemática de la inseguridad. Ha mantenido un encuentro con el portavoz del partido en el Parlament, Juan Fernández, con el presidente del PP de Barcelona, Manuel Reyes, y con el líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. Faltaba el presidente de la formación en Cataluña, Alejandro Fernández, en Asturias presentando su libro. Según Feijóo, el aumento de la inseguridad está relacionado con la corrupción. «Convivir con la corrupción eleva la inseguridad», ha asegurado. Es una crisis de valores, ha expuesto. Cuando un Gobierno «nace, vive y muere» con la corrupción, esto tiene un «efecto contagio», ha afirmado, y provoca un aumento de los niveles de inseguridad. En este sentido, ha propuesto dos medidas. La primera, se ha comprometido a aprobar una ley contra la multirreincidencia en los primeros 100 días si consigue llegar al Gobierno. Y la segunda, se ha comprometido a no reducir la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña.