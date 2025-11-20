El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alberto Núñez Feijóo este jueves en un acto de la CEOE. Efe

Feijóo avisa de que la condena de García Ortiz «siempre pesará sobre Sánchez»

Los populares creen que la inhabilitación del fiscal general «inhabilita al presidente del Gobierno a seguir»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

El PP celebra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentenciado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un ... delito de revelación de secretos y señala ahora al presidente del Gobierno por haber desafiado al Alto Tribunal. «Esta anomalía siempre pesará sobre Pedro Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo», escribió en redes sociales Alberto Núñez Feijóo. Está previsto que a lo largo de la tarde, el líder de los populares haga una declaración institucional para valorar el fallo judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  3. 3 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas
  4. 4 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  5. 5 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  6. 6 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita por dos años
  8. 8 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  9. 9 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  10. 10 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo avisa de que la condena de García Ortiz «siempre pesará sobre Sánchez»

Feijóo avisa de que la condena de García Ortiz «siempre pesará sobre Sánchez»