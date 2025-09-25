El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos

El líder del PP compartirá este fin de semana con sus presidentes autonómicos un plan sobre inmigración que busca diferenciar a su partido del Gobierno y de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:40

El plan de inmigración que prepara el PP toma forma bajo unos principios muy claros. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quiere que ... los extranjeros que vengan a España lo hagan de forma regular, no vivan de subsidios públicos y sean preferentemente de origen hispanoamericano. «El modelo buenista de la integración ha fracasado», ha afirmado Feijóo en Formentera, donde ha conocido, de la mano de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, la complicada situación migratoria de esta comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  4. 4 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  5. 5 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  9. 9 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  10. 10

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos

Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos