Urgente La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
Alberto Núñez Feijóo preside el Comité de Dirección del PP en Aranjuez. Diego Puerta (PP)

Feijóo estudia cambiar la Constitución para forzar elecciones si no se aprueban los Presupuestos dos años seguidos

El presidente del PP marca distancias con Santiago Abascal: «Si la prioridad de Vox no es acabar con el Gobierno, no es mi problema»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:23

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que estudia un cambio en la Ley General Presupuestaria y en la Constitución para ... obligar a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de elecciones si un gobierno no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado dos años seguidos.

