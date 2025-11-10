Feijóo da a Sánchez por «acabado»: «Solo le queda revolverse contra los jueces»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho sangre este lunes con la debilidad parlamentaria del Gobierno y con los problemas judiciales del entorno ... familiar de Pedro Sánchez. La conjunción de ambos factores, «los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos», ha provocado que el Ejecutivo esté «acorralado y noqueado», ha afirmado Feijóo en un acto en Melilla, donde se ha reunido el Comité de Dirección de los populares.

«Hay más probabilidades de que el Congreso apruebe leyes del PP que del Gobierno. Sánchez no puede gobernar, solo obstruir, y sabe que no tiene ni respaldo parlamentario ni respaldo social, y por eso no convoca elecciones», ha señalado el líder del PP, que ha vuelto a reclamar la convocatoria de comicios para acabar con la anomalía de un Gobierno «que no tiene Presupuestos» y que podría «gobernar en 2032 con los de 2022», ha asegurado Feijóo, en una referencia velada a las intenciones de Sánchez de presentarse a las elecciones de 2027 y continuar como presidente hasta 2031.

En este punto, la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura, una vez que la presidenta de la Junta, María Guardiola, no ha llegado a un acuerdo con Vox para las cuentas autonómicas, ejemplifica la obligación de un dirigente político cuando se encuentra en una situación de bloqueo, según Feijóo. «Es una decisión valiente y noble», ha elogiado el líder popular, que sin embargo, no se ha referido a la Comunidad Valenciana, donde el PP aún no tiene un candidato para sustituir a Carlos Mazón, el primer requisito que le ha exigido la formación de Santiago Abascal para negociar la presidencia del Consell.

Como en todas sus últimas intervenciones, Feijóo ha vuelto a colocar en primera línea de sus críticas la imposibilidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo que le obligará a prorrogar, por tercera vez, los de 2023. «Escuchamos a ministros que dicen que los Presupuestos no son indispensables. Puede que no lo sean para ellos, que siguen cobrando sus sueldos, pero para construir viviendas, contratar sanitarios o dotar de medios a las fuerzas que protegen nuestras fronteras», ha ahondado el líder popular. «Los únicos que pueden seguir viviendo mejor sin Presupuestos son quienes están esquilmado con mordidas, enchufes, y negocios oscuros», ha apuntado.

El otro gran frente abierto del Ejecutivo está en los tribunales, el terreno en el que «se mueve el Gobierno, el partido del Gobierno y el entorno del presidente del Gobierno», ha subrayado Feijóo. «No existe un caso de corrupción del PSOE. Lo que existe es una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha Gobierno que empezó a operar en el coche de las primarias y no ha dejado de hacerlo en el coche oficial desde entonces», ha dicho el líder popular, que considera que «España no puede ser ingobernable sólo porque la corrupción del Partido Socialista sea inagotable».

Los problemas judiciales del Ejecutivo le impiden, a juicio de Feijóo, atender a las necesidades reales de los españoles, como la pobreza infantil, el fracaso escolar, la vivienda o los autónomos. «Ante esto, ¿qué hace el Gobierno? Nada, porque no tiene proyecto. Solo lastrar a las clases medias», ha respondido. «Están acabados», ha insistido, «y solo les queda revolverse contra los jueces y torpedear a las comunidades autonomas del PP».

Aprovechando su visita a Melilla, Feijóo ha defendido más control en las fronteras y la «españolidad» de las ciudades autónomas. Ceuta y Melilla «son y serán españolas y europeas y su protección no es opcional ni negociable», ha garantizado el líder popular, que se ha comprometido a «europeizar» ambos territorios, con «mayor presencia de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».