Fernández despide con críticas a Foro y Podemos una legislatura «razonable» Fernández sigue el debate en el último pleno de la legislatura. El presidente lanza en su adiós en la Junta duros reproches a Cascos: «Los tiranosaurios deben asumir su extinción en lugar de esperar el óbito de su partido» DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Sábado, 30 marzo 2019, 03:40

Fin del décimo acto. La X Legislatura en el Principado bajó ayer el telón en el escenario de la Junta General con el último pleno. Fue sesión de despedidas, puesto que el siguiente periodo político arrancará con una profunda renovación de caras en el Parlamento asturiano -apenas una decena de los 45 diputados repetirán en sus listas-, y, por tanto, fue la de ayer una sesión de balance. Maratoniana. Porque eso sí, los políticos, como los malos estudiantes, acostumbran a dejarlo todo para el final. A las 9.30 horas arrancó el último pleno, que se prolongó hasta casi las cinco de la tarde.

Fue una sesión de balance legislativo, pero también personal. Fue la de las últimas intervenciones en la Cámara autonómica del presidente del Principado, Javier Fernández; la del presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo; la de la portavoz del PP, Mercedes Fernández; la del de Ciudadanos, Nicanor García; la del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, inquilino del Parlamento asturiano desde 1987... Ninguno de ellos repetirá en las listas que se presentan en las elecciones del 26 de mayo.

Se notaba que el de ayer era el último día de curso. Con los típicos piropos entre unos y otros. Parecía un guión de Disney. Aunque el acto final tenía que ser fiel a lo que fue toda la legislatura, caracterizada por los continuos reproches entre el Gobierno y Podemos y Foro. Ayer no podía ser menos.

Javier Fernández resumió la legislatura, a preguntas de los grupos de la Cámara, como «esperanzadora en lo económico, razonable en lo político y fortalecedora en el ámbito de los servicios sociales». Fue especialmente amable con PP, IU y Ciudadanos, a los que agradeció los apoyos mostrados durante este periodo. Pero también muy duro con Podemos y Foro. A los primeros, que habían recriminado al presidente del Principado su «inmovilismo y sintonía con el PP», Javier Fernández les echó en cara que solo en este último año de legislatura respaldaran los presupuestos. «Son el subproducto más antisocialista de su formación, cuyo proyecto político es caduco e irrelevante», dijo.

Prosiguió Javier Fernández en sus duras críticas a Podemos. Especialmente cuando «nos siguen acusando de ser cómplices» con los distintos casos de corrupción que se han descubierto en Asturias «pese a ser conscientes, al igual que el conjunto de la sociedad, de que ni el Gobierno del Principado ni la FSA estaban implicados en ninguno». «Les ocurre lo que al amor, que no aguanta la decepción y ahora la gente sabe ya que no son moralmente mejores y que son políticamente irrelevantes», concluyó el presidente del Principado en su respuesta a Podemos.

Pero Javier Fernández aún guardaba artillería para otro de los grupos, Foro, con los que ha mantenido tensos debates durante toda la legislatura. El diputado Pedro Leal despidió al presidente del Principado recriminándole «ser pasivo con el Gobierno de España, salvo ahora por resentimiento a Pedro Sánchez». Pedro Leal hacía referencia así a los recursos que el Gobierno regional ha interpuesto a la ley del clima y transición ecológica, al estatuto de las electrointesivas o su posición de rechazo al cupo de pesca de xarda.

Javier Fernández, quien no ocultó su enojo por la aseveración del parlamentario forista, respondió tildando su intervención como «rastrera en la intención».

En su respuesta, dijo que Pedro Leal «me resulta simpático cuando lo veo y eso solo me pasa con Harpo», el personaje de los hermanos Marx. Le acusó de ser «el 'negro' conocido», en el sentido literario de la palabra -alguien que escribe algo a otro- de Foro «para decir lo que otro no quiere o no puede decir», en una clara alusión al expresidente del Principado y actual vicepresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. Y a él, también sin citarlo, se refirió elevando aún más el tono: «Los tiranosaurios rex de mi generación deben asumir su extinción en lugar de esperar el óbito de su partido si no consigue por ahí una coalición», afirmó el presidente del Principado, aludiendo en esta última parte del discurso a la posibilidad de que el PP y Foro puedan reeditar, como avanzó en su edición de ayer EL COMERCIO, en clave autonómica la coalición electoral de las generales. Añadió Fernández que «cuando uno está acabado en política debe asumirlo. Yo lo hice».

Concluyó su intervención Javier Fernández afirmando que en política «hay figurantes y bufones» y dirigiéndose al diputado de Foro Pedro Leal le espetó «usted sabrá. Se ha comido un marrón y lo peor de todo es que creo que lo ha hecho con gusto».