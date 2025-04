Villa no entrará en prisión

José Ángel Fernández Villa evita la prisión. La Audiencia Provincial ha decidido suspender la pena de tres años de cárcel impuesta al exsindicalista ... con la que culminó el conocido como 'caso Villa', un proceso iniciado en 2015 por que el fue su sindicato, el SOMA, después de saberse que el histórico líder sindical había regularizado 1,2 millones de euros. La organización encargó entonces una auditoría de sus cuentas y, a la vista de los resultados, decidió interponer una demanda que culminó con la pena de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y la obligación por parte de Villa de indemnizar al SOMA con 431.330 euros.

El auto de la Audiencia Provincial se basa en un «prolijo y detallado» informe forense para concluir que Villa presenta, debido a sus patologías, «un deterioro generalizado de su estado de salud que supone una dependencia grave, precisando una persona para la totalidad de las actividades de la vida diaria y siéndole muy difícil el sometimiento al régimen de horarios del Centro Penitenciario». El tribunal que le condenó en 2018, una sentencia que es firme desde el pasado año, sostiene que el ingreso en prisión de Villa «provocaría en el penado cuadros confusionales agudos y agravaría el trastorno ansioso depresivo que sufre».

La Audiencia Provincial recuerda que para poder adoptar una decisión de este tipo es necesario que el penado sufra «una enfermedad con padecimientos incurables o que su ingreso en prisión le provoque un sufrimiento de especial intensidad».

La decisión del tribunal viene avalada por la posición de todas las partes implicadas en el proceso. Tanto la Fiscalía como la defensa y las acusaciones particulares manifestaron, según se recoge en el auto, su disposición a que se suspendiese la pena.

No es este el único caso en el que está implicado el que fuera máximo responsable del SOMA. La regularización de los 1,2 millones ocultos de Villa dio lugar a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta trama de corrupción en relación a la obra de la residencia de Felechosa del Montepío de la Minería, que saltó a la luz en 2017. Es lo que se conoce como el 'caso Hulla', aún en fase de instrucción, y que suma decenas de investigados, entre ellos el propio exsindicalista; José Antonio Postigo, expresidente del Montepío, y el constructor Juan Antonio Fernández. El informe en el que se basa la Audiencia Provincial para suspender la pena de Villa tiene especial relevancia en este segundo caso. La jueza que lo instruye se interesó recientemente por el documento forense que establece que el deterioro cognitivo del exsindicalista padecido en los últimos años desaconseja su entrada en prisión, lo que hace pensar que la jueza esté evaluando la posibilidad de que su actual estado de salud le impida someterse a un nuevo juicio. Fuentes judiciales entienden no obstante que su actual estado de salud no sería suficiente como para que no vuelva a los tribunales para ser juzgado en el 'caso Hulla'.