El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el tradicional acto de apertura del año judicial. EFE

El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo

García Ortiz ha recurrido a un aval bancario al carecer de esa cantidad en efectivo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:57

El fiscal general del Estado depositó este martes en el Supremo la fianza de 150.000 euros que el juez Ángel Hurtado, instructor de la ... causa en el alto tribunal por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, le impuso el martes de la pasada semana para responder a una hipotética condena (con multa y sanción por supuestos daños morales). Entonces, el magistrado le dio cinco días de plazo para depositar esa cantidad, con el apercibimiento de que de no hacer efectiva la fianza podría ordenar el embargo de sus bienes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  8. 8

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  9. 9

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena
  10. 10 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo

El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo