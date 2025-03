La Fiscalía alcanza acuerdos con 13 de los 22 procesados por el juicio de la visita del Papa a Valencia Las conformidades conllevan el reconocimiento de los hechos y el abono de la responsabilidad civil y en la lista están el exdirector de RTVV Pedro García o Álvaro Pérez, 'el Bigotes', pero no Francisco Correa o Juan Cotino

Mateo Balín Madrid Lunes, 9 de marzo 2020, 14:16 | Actualizado 17:18h.

Uno de los principales acusado en el 'caso Gürtel', Pedro García, ha confirmado hoy el acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer su culpabilidad y colaborar con la justicia a cambio de reducir la petición de pena que le reclaman las acusaciones. El exdirector de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) se enfrenta a 40 años de cárcel por su papel de la causa que investiga los contratos presuntamente irregulares en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006.

Tal y como ha informado hoy este periódico, la defensa de García ha hecho público el principio de acuerdo con las fiscales anticorrupción para mitigar la mayor pena reclamada para un acusado. Según fuentes jurídicas, los acuerdos individuales, que también incluyen el pago de toda o parte de la cantidad de la responsabilidad civil, alcanza a 13 de los 22 procesados. Así lo han confirmado los abogados de la defensas en las cuestiones previos del juicio que de celebra en la Audiencia Nacional.

En la lista de preacuerdos se encuentran Álvaro Pérez, 'el Bigotes, responsable de la red 'Gürtel' en Valencia; José Ramón Blanco, que llevaba la contabilidad y la fiscalidad de Orange Market, empresa filial del 'grupo Correa'; el empresario Jacobo Gordon; el director económico y financiero de RTVV Ricardo Calatayud o los miembros de la Mesa de Contratación Lluis Sabater o José Llorca, exdirector general de la televisión pública.

No han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía, entre otros, el líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, o Juan Cotino, el exvicepresidente del Gobierno valenciano, ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, a quien la Fiscalía pide 11 años de prisión.

El «factótum» Cotino

El juez José de la Mata consideró a Cotino el «factótum»en la Generalitat para manejar «desde atrás» la toma de decisiones administrativas y contractuales hasta conseguir que fuera asignada a la RTVV la responsabilidad de la contratación.

Sabiéndose observado, la defensa de Cotino tratará de defender que la fundación creada para organizar la visita del Papa era privada, que no tenía poder en la mesa de contratación y que la autoridad vaticana fue quien dio la señal a la RTVV. Recordará que no recibió ningún regalo en forma de cohecho y que no le acusan de apropiación indebida, según detallaron fuentes jurídicas.

Según el escrito de acusación, los implicados en esta trama participaron en la adjudicación a empresas del 'grupo Correa' de diversos contratos para la instalación en las calles de Valencia de pantallas y sonido por 7,5 millones euros, cargando el gasto a la RTVV con unos sobrecostes de 3,3 millones que les aseguraban repartirse beneficios.