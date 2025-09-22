La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz

La Fiscalía exculpa a su máximo jefe. El Ministerio Público ha pedido al Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz al entender que no existen ... indicios de que el más alto responsable de esa misma institución incurriera en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En su escrito a la Sala de lo Penal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número 2 de García Ortiz y amiga personal del imputado, afirma con rotundidad que «ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto Torres (al frente del caso contra Alberto González Amador) y el letrado Carlos Neira Herrera (defensor de la pareja de la presidenta de Madrid)».

Uno de esos mails, fechado en febrero de 2024, fue el que se filtró a la prensa la tarde del 13 de marzo de 2024. En esa comunicación Neira reconocía a Salto que su cliente había cometido dos delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021 y se ofrecía a llegar a un acuerdo con la Fiscalía.