La Fiscalía pide 18 meses de prisión para el tuitero que se burló de la operación de rescate de Julen Imputa al acusado un delito contra la integridad moral por unos mensajes que «ofensivos», «humillantes» y «claramente despreciativos» hacia el drama que vivía el menor y sus padres EUROPA PRESS Madrid Martes, 23 julio 2019, 12:09

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 18 meses de prisión y prohibición de usar redes sociales durante ese periodo para un hombre de 49 años que publicó en su perfil de Twitter varios mensajes «con evidente ánimo burlesco» relacionados con la operación de rescate del niño de dos años fallecido Julen Rosellón que se había caído en el interior de un pozo de prospección en Totalán.

El representante del Ministerio Público, que imputa al acusado un delito contra la integridad moral, subraya que dichos tuits resultan «ofensivos», «humillantes» y «claramente despreciativos hacia la dramática situación que estaba viviendo el menor y sus progenitores».

El acusado, Camilo de Ory (Segovia, 1970), publicó los siguientes mensajes el pasado 20 enero 'Si es molesto aguantar la obras del vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones' y 'Julen el espermatozoide de Dios'.

Dos días más tarde, según relata la Fiscalía, escribió seis comentarios: 'Como has podido caer tan bajo Julen', 'El Pozo lo ha hecho un hombre, no? Pues VIOLENCIA MACHISTA', 'Si Julen comiera en Burger King esto no habría pasado', 'Embutidos el Pozo patrocina este rescate', 'Nuevo nicho laboral: infógrafo del caso Julen. Trabajo garantizado hasta 2030' y 'Soluciones habitacionales Julen'.

El día 23 introdujo en su cuenta de Twitter los siguientes mensajes: 'Julen es el `Se ha quedado el condón dentro' de la geología', 'Solo falta que un meteorito caiga en el agujero de Julen' y 'Un juzgado abre diligencias por el caso Julen. ¿Veis como no estaba en el pozo, sino en un carruaje para viajeros?'.

Un día más tarde volvió a escribir tuits como 'Ya han metido a los mineros en el boquete de Julen, con sus croquetas de pollo y sus manteles de hule' y 'Nuevo contratiempo en el rescate de Julen: a los mineros no les caben los cojones en el hoyo'.

Por último el 26 de enero, el mismo día en que fue rescatado sin vida el cuerpo del menor de dos años, escribió 'Hoy se guardara un minuto de silencio por Julen en todos los campos de golf'.

La pena de 18 meses de prisión incluye la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de utilización de las redes sociales en Internet durante el tiempo de la condena. El Ministerio público recalca que el escrito de acusación ya se ha cursado a la espera de que se fije fecha para la celebración del juicio oral.