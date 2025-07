El Gobierno admite que la imagen de Cerdán en la cárcel es «desgarradora» pero confía en el apoyo de los socios Moncloa argumenta que si no tuviera mayoría parlamentaria empezaría a perder votaciones «de forma estrepitosa» o les presentarían una moción de censura y niega financiación irregular del PSOE

Paula De las Heras Madrid Martes, 1 de julio 2025, 15:26 Comenta Compartir

El Gobierno no niega ya que la entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real después de declarar ante el ... juez no tenga impacto político o lleve la crisis que ha abierto en canal al PSOE a otro nivel. La ministra portavoz, Pilar Alegría, admitió este martes que se trata de imagen «tan desgarradora como decepcionante», pero también defendió que eso no varía su determinación de seguir gobernando hasta 2027. «Confirma nuestra determinación en seguir trabajando para combatir la corrupción, como estos años», dijo incluso.

Alegría insistió en el mensaje dado ayer por el propio presidente del Gobierno, nada más conocer la decisión del magistrado, en plena rueda de prensa en la Conferencia sobre financiación de ayuda al desarrollo del a ONU, en Sevilla, y arguyó que el PSOE fue políticamente «contundente» contra su número tres desde que conoció «los primeros indicios», que la formación celebrará este sábado un comité federal en el que tomará medidas; Sánchez comparecerá ante el Congreso el próximo 9 de julio y se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso. «Somos conscientes de que la corrupción cero no existe y cuando existe se ataja y se toman medidas», argumentó. En Moncloa dan por sentado que la ronda de contactos abierta este martes por el PP para sondear el apoyo de los grupos parlamentarios al Gobierno no irá a ningún sitio y que, pese a lo grave de la situación, sigue contando con el soporte del bloque de investidura. «Si no tuviéramos la mayoría parlamentaria, empezaríamos a perder votaciones de forma estrepitosa o nos presentarían una moción de censura». De momento, dicen, ni una cosa ni la otra han pasado. En el Ejecutivo sí hay plena conciencia de que las cosas podrían cambiar, sin embargo, si el caso de corrupción que ya ha llevado a la imputación por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE siguiera escalando o se demostrara que ha existido financiación ilegal, las cosas cambiarían. El hecho de que el juez sugiriera en su auto de ayer que del «botín» logrado en amaños de obras públicas pudieron beneficiarse otras personas «físicas o jurídicas» hace en ese sentido un roto a su estrategia. Alegría, en todo caso, descartó que el partido haya podido lucrarse con la corrupción y argumentó que desde 2010 el PSOE hace auditorías externas al margen de las del propio Tribunal de Cuentas. No hay ninguna tacha, están certificadas, no hay ningún indicio en esa dirección«, sostuvo.

