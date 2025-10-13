El Gobierno defiende su aportación en el proceso de paz y promete «redoblar esfuerzos» para asegurarlo

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sánchez es recibido en Sharm el Sheij, donde se celebra la Cumbre por la Paz en Oriente Próximo, por el presidente egipcio Abdelfatá al Sisi. EFE
Oriente Próximo

El Gobierno defiende su aportación al proceso de paz y promete «redoblar esfuerzos» para asegurarlo

El Ejecutivo avisa de que el plan de Trump no cerrará las causas abiertas contra Israel por «genocidio»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Sharm el Sheij. Enviada especial

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:24

Comenta

El Gobierno asegura recibir con «esperanza» la puesta en marcha de la primera fase del plan de paz de Donald Trump para Oriente Próximo, que ... este lunes comenzó con la entrega de los 20 rehenes vivos que aún seguían en manos de Hamás, y asegura que España «seguirá redoblando sus esfuerzos y contribuyendo» a su desarrollo. Pero el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, advirtió hoy también desde Sharm el Sheij que la senda que ahora se abre no hará que las causas por genocidio que se siguen contra Israel en el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional y la Fiscalía española se evaporen. «Eso es algo que va a continuar», dijo. «Pero hoy aquí estamos reunidos en torno a la esperanza de que es posible una paz definitiva».

