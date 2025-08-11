El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Gobierno ha presentado un requeremiento al ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo sellado entre PP y Vox que impide él uso instalaciones ... municipales para actos de la comunidad musulmana de la localidad, como han confirmado fuentes del Ejecutivo a este periódico.

La polémica se inició la semana pasada a raíz de una moción de Vox que proponía explícitamente que se prohibieran celebraciones islámicas en el municipio, de unos 27.000 habitantes y con una amplia comunidad musulmana. Este partido condicionó el apoyo a los presupuestos del PP al impulso de esta iniciativa. Finalmente, los populares optaron por modificarla de forma que no señalase directamente a esta religión, sino que prohíbe, de forma genérica, las celebraciones religiosas, culturales y sociales en polideportivos del municipio.

El requerimiento lo ha presentado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia en coordinación con los Ministerios de Justicia y Política Territorial. En el se defiende que «las razones objetivas esgrimidas no se sustentan». También afirman que la celebración de la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán se venían realizando «desde hace años» y ahora se restringe «de forma arbitraria», lo que entienden que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa.