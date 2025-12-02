El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Chivite sale de la reunión con EH Bildu sobre los túneles de Belate, en el Parlamento de Navarra. EFE

El Gobierno de Navarra destituye al director general de Obras Públicas por el 'caso Belate', para intentar cerrar la crisis con sus socios

Es la respuesta de la presidenta, María Chivite, a la petición de responsabilidades políticas de Geroa Bai, Contigo y EH Bildu por las distintas versiones en relación con los sobrecostes de las obras del túnel

Beatriz Arnedo

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:07

Comenta

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya ha dado una respuesta a sus socios y a su petición de que se asumieran de ... inmediato responsabilidades políticas ante la crisis originada por los sobrecostes de la obra de duplicación del túnel de Belate. El Ejecutivo ha anunciado este martes el cese del director general de Obras Públicas, Pedro López, el número dos del consejero de Cohesión Territorial Óscar Chivite, según informa 'Diario de Navarra'. La presidenta ha comunicado la decisión a sus socios antes de hacerla pública. Desde el Gobierno aseguran que será sustituido «a la mayor brevedad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  3. 3 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  8. 8 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10 Pedro Sánchez elogia la gestión de Adrián Barbón: «Hay que aprender de Asturias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno de Navarra destituye al director general de Obras Públicas por el 'caso Belate', para intentar cerrar la crisis con sus socios

El Gobierno de Navarra destituye al director general de Obras Públicas por el &#039;caso Belate&#039;, para intentar cerrar la crisis con sus socios