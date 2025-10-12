El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Álex Sánchez

Gobierno y PP retuercen los informes de la UCO en su guerra sobre la supuesta caja B del PSOE

La Guardia Civil, queha detectado siete indicios de posibles irregularidades en Ferraz, nunca ha afirmado ni negado que exista financiación irregular

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:12

Comenta

«Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación del Partido Socialista y luego llega la Guardia Civil, léase la ... página 28 del informe, y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas». Este miércoles, en el Congreso, Pedro Sánchez, negó de manera categórica la existencia de una caja B en el PSOE basándose en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado. Lo curioso es que es exactamente el mismo documento que el PP utiliza para acusar a los socialistas justo de lo contrario: de nutrirse de dinero negro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  3. 3 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  4. 4

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  5. 5 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  6. 6

    Las ayudas sociales se disparan: más de 56.000 asturianos sobreviven con ellas
  7. 7 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  8. 8 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
  9. 9 «Hay que hacer caso a los profesores, son más listos que tú»
  10. 10 Los «deberes» del Sporting para resurgir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gobierno y PP retuercen los informes de la UCO en su guerra sobre la supuesta caja B del PSOE

Gobierno y PP retuercen los informes de la UCO en su guerra sobre la supuesta caja B del PSOE