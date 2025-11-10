El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Mireya López

Fernando Clavijo

Presidente de Canarias y secretario general de CC
«Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso para para todo el país»

Acusa a Sánchez de «preocuparse más de resistir que de gobernar» y reclama elecciones «si no logra revalidar la confianza»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Fernando Clavijo Batlle (San Cristóbal de La Laguna, 1971) preside Canarias por segunda vez, tras pasar a la oposición durante la etapa de Ángel Víctor ... Torres, gracias al acuerdo alcanzado en 2023 con el PP, con quienes gobierna en coalición junto a los regionalistas de El Hierro. Aun así, el jefe del Ejecutivo regional y secretario general de Coalición Canaria alerta sobre los efectos de un hipotético Gobierno PP-Vox. Aunque también carga contra los «populismos» de derechas y de izquierdas, ve un clima «pre guerra civil» en España y no ahorra críticas tampoco contra Pedro Sánchez y le insta a convocar elecciones si no presenta y supera una cuestión de confianza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  3. 3 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  4. 4 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  5. 5 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  6. 6

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  7. 7 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés
  8. 8

    Una derrota del Real Oviedo en San Mamés tan merecida como preocupante
  9. 9 «Mi voto seguirá para Pedro Sánchez»
  10. 10 «Vivir fuera es comprender al otro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso para para todo el país»

«Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso para para todo el país»