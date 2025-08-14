El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmigrantes rescatados y trasladados a Puerto del Rosario (Fuerteventura) en abril. EFE

El Gobierno realizará este fin de semana el segundo traslado a la Península de menores migrantes solicitantes de asilo

El Ejecutivo mantiene su «firme decisión» de no hacer público el destino «con el fin de preservar su intimidad»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:35

El Gobierno realizará durante el fin de semana un segundo traslado desde Canarias a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. En ... concreto, y según ha desvelado el Gobierno canario, se trata de cinco jóvenes procedentes de Malí. Así lo han confirmado este jueves fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que han señalado que se derivarán a recursos del sistema de acogida de Protección Internacional del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  3. 3

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  4. 4 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  7. 7

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  8. 8 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  9. 9

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia
  10. 10

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno realizará este fin de semana el segundo traslado a la Península de menores migrantes solicitantes de asilo

El Gobierno realizará este fin de semana el segundo traslado a la Península de menores migrantes solicitantes de asilo