El Gobierno saca adelante el decreto antiaranceles sin el PP pero con el 'sí' de UPN

La tímida tregua que asomó entre el PP y el PSOE cuando, el pasado 2 de abril, Donald Trump declaró con un 'show' muy a ... su estilo, desde la rosaleda de la Casa Blanca, la guerra comercial al mundo no pudo ser más efímera. Aliviada la presión inicial y con las bolsas recuperadas de un tremendo batacazo, después de que el presidente de los Estados Unidos pusiera en pausa por 90 días la segunda tanda de aranceles a los productos de la Unión Europea, el primer partido de la oposición se sintió libre para volver a su 'leit motiv': «Al Gobierno que le ayuden sus socios». Y, pese a los nervios del último momento por lo que pudiera hacer Junts, disipados esta misma mañana, así ha sido. Pero con una sorpresa añadida, que también UPN, a quien Pedro Sánchez llamó ayer "terminal navarra del PP", se sumó al 'sí'.

El Congreso ha aprobado este jueves por 176 votos a favor, 169 (de PP y Vox) en contra y la abstención de Podemos -que exigía la expropiación de la viviendas de los fondos buitre estadounidenses en España a cambio de un 'sí'- el real decreto ley aprobado con rapidez, el 7 de abril, por el Consejo de Ministros, tras una ronda de conversaciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con todos los grupos parlamentarios. Un texto que contempla la movilización de 14.320 millones de euros (7.620 de nueva financiación y otros 6.700 provinientes de instrumentos de apoyo a la internacionalización) para fomentar la inversión productiva, proveer de liquidez a las empresas e impulsar la actividad exportadora.

Junts fue uno de los primeros partidos en anunciar su apoyo. Y su explicación de por qué lo hacía fue, de hecho, aprovechada por el primer partido de la oposición para empezar a marcar distancias apenas unos días después de haberse mostrado dispuestos a ofrecer una respuesta de país al órdago del imprevisible presidente de los Estados Unidos. Los posconvergentes aseguraron el mismo 7 de abril haber pactado una adenda para garantizar que el 25% de las ayudas contenidas en el plan irán a Cataluña.

El Ejecutivo se afanó entonces en matizar la versión ofrecida por el partido de Carles Puigdemont. Con cuidado de no desairar a la formación independentista, advirtió de que no son las administraciones sino las empresas la que tienen en su mano solicitar financiación y que cosa distinta es que haya empresas más expuestas a los aranceles en determinadas regiones. Pero para entonces el PP ya había acuñado un nuevo término «cupo arancelario». Y, a pesar de todo, este miércoles, la formación secesionista jugó con la duda de qué acabaría haciendo.

Los populares sostienen que, pese a los intentos de Cuerpo y su aparente buena relación con el vicesecretario de Economía, popular, Juan Bravo, el Ejecutivo no ha querido sus propuestas y que no están para ser su «muleta». «Si no tiene usted la autoridad consígala o si no cállese», llegó a espetar Alberto Núñez Feijóo al ministro de Economía ayer de rondón durante el pleno sobre el apagón. Entre las cuestiones que reclamaba el principal partido de la oposición estaba la revisión del calendario de cierre de las nucleares, a la que como también quedó patente en ese mismo debate, Sánchez no está dispuesto.