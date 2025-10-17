El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, este viernes en el patio del Congreso Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno da por sentado que el intento del PP de que el TC le reprenda por no presentar Presupuestos «acabará en nada»

La vicepresidenta acusa a los populares de estar «en el ruido permanente desde el Senado» y alega que lo importante es si los grupos políticos, incluido el primer partido de la oposición, están dispuestos a que España cuente con unas nuevas cuentas públicas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:59

El Gobierno ha recibido con tono displicente el anuncio del PP de que lo llevará ante el Tribunal Constitucional, a través del Senado, por ... no haber presentado aún un proyecto de Presupuestos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, vaticinó, de hecho, que este nuevo intento de conseguir que el órgano presidido por Cándido Conde Pumpido, en el que los progresistas son mayoría, aplique al Ejecutivo un correctivo «quedará en nada». Aunque no aportó argumentos jurídicos para justificar su aplomo.

