Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso EP

El PP llevará al Gobierno ante el Constitucional por no haber presentado Presupuestos

Los populares plantearán un conflicto de atribuciones para denunciar que Sánchez no ha formalizado las Cuentas por tercer año consecutivo

María Eugenia Alonso
Álvaro Soto

María Eugenia Alonso y Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:34

Comenta

Un día después de haber formalizado, para este 30 de octubre, la citación de Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' en el Senado contra la ... corrupción, el Partido Popular busca apretar las tuercas al presidente por otro flanco: la elevación al Tribunal Constitucional de su denuncia por la falta de Presupuestos por tercer año consecutivo.

