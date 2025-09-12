El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la consellera de Interior Nùria Parlon EFE

El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo

La Generalitat asegura que defenderá la lengua catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:42

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Ester Niubó, ha descartado este viernes que la Generalitat vaya a desobedecer las sentencias judiciales sobre el catalán ... en las escuelas. Niubó ha asegurado que el Govern defenderá el modelo de inmersión, pero ha rechazado ignorar los fallos judiciales, como le exigió ayer la ANC tras la manifestación soberanista en Barcelona. «Siempre estaremos al lado de la lengua y sobre todo de un modelo que pensamos que ha funcionado, que es garantía de cohesión, de la no segregación y de la promoción social», ha asegurado en la Ser.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  3. 3 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  4. 4 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  5. 5

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  6. 6

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  9. 9

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  10. 10

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo

El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo