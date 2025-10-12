Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria y una veintena de detenidos

Escenas de mucha tensión este domingo en el centro de Vitoria. La convocatoria de una concentración por parte de La Falange en la plaza de ... La Provincia para defender «la unidad de España» en el día de la Hispanidad está provocando graves disturbios y cargas de la Ertzaintza. Por el momento hay una veintena de personas detenidas.

Varios encapuchados se han acercado al lugar desde calles aledañas como Siervas de Jesús y Beato Tomás de Zumárraga. Los jóvenes han lanzado piedras y bengalas y han montado barricadas con las mesas y sillas de los locales hosteleros cercanos. Otros bares ni siquiera han sacado sus terrazas a la calle y algunos no han llegado a abrir. También se han volcado contenedores y las sombrillas se han utilizado como parapeto durante las cargas policiales.

Algunos de los presentes han levantado adoquines de la calle Siervas de Jesús para lanzarlos contra el grupo contrario. También se han utilizado papeleras y alcantarillas como arma arrojadiza. Se han gritado consignas como 'Alde hemendik utzi pakean' y los miembros de La Falange han entonado el 'Cara al sol' con los brazos en alto. Varias ambulancias desplegadas en el lugar están atendiendo a heridos en los enfrentamientos. Entre los heridos se encuentra un periodista gráfico de EL CORREO que en estos momentos está siendo atendido en el hospital.

Desde antes de las 12.00 horas una fuerte presencia policial ha tratado de impedir sin éxito el enfrentamiento entre los miembros de la organización de ultraderecha y los jóvenes de varias organizaciones «antifascistas» del entorno de la izquierda abertzale que habían convocado concentraciones en contra. Entre los convocantes están Ernai y GKS.

Para impedir que los simpatizantes de La Falange -que portaban banderas de España- se moviesen de la plaza de La Provincia la Ertzaintza ha acotado en un primer momento el espacio con una cinta. Si embargo, los concetrados han roto el cordón policial y han ido al enfrentamiento directo con los encapuchados. Minutos antes de las 13.00 horas, los miembros de la organización de la ultraderecha han comenzado a retirarse, lo han hecho desde el parking de la plaza Juan de Ayala donde tenían aparcados sus coches.

La trifulca se ha trasladado más tarde a la calle Ramiro de Maeztu, donde también se han lanzado objetos y se están realizando identificaciones por parte de la Ertzaintza. Además se han quemado contenedores.