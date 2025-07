Grupos ultras devuelven la tensión a Torre Pacheco con una protesta a medio gas y con fuerte presencia policial

Alberto Sánchez Martes, 15 de julio 2025, 21:34 Comenta Compartir

El discurso del odio ha regresado por unas horas a Torre Pacheco tras varios días ya de permanente conflicto promovido por grupos racistas y xenófobos a raíz de la agresión el pasado miércoles de Domingo, un anciano vecino del pueblo que fue atacado por un joven marroquí de 19 años, ya detenido, y que no era de la localidad. Este martes estaba marcado en el calendario de las administraciones y los cuerpos de seguridad del Estado por la concentración organizada por el colectivo ultra Desokupa y la organización Deport Them Now Spain, cuyo líder fue detenido ayer en Mataró por promover la «caza al moro» en Torre Pacheco.

Un fuerte despliegue policial cercaba las entradas al pueblo desde primera hora de la tarde y, en uno de esos, fue interceptado el responsable de Desokupa, Dani Esteve, que tras hablar con la Guardia Civil y la Policía Local, pudo acceder al centro del pueblo para más tarde justificar su marcha señalando «motivos de seguridad». En torno a la siete de la tarde, una especie de 'toque de queda' empezó a pesar sobre los comercios de la localidad para evitar posibles ataques. La propia Policía Local fue informando a los dueños de los locales para que no se arriesgaran a tener desperfectos por posibles altercados. «No nos vamos a arriesgar, vamos a recoger mesas y sillas, todo lo que puedan coger y tirarlo», señalaba a este periódico una propietaria de un bar.

Tras la marcha del grupo Desokupa, que había anunciado la suspensión de la protesta promovida por ellos, tomaron protagonismo un grupo de simpatizantes del partido extremista Frente Obrero y colectivos neonazis, ataviados de negro y algunos con bragas o pañuelos para taparse la cara. En torno a un centenar de personas, la mayoría llegadas de fuera, pero a quienes se sumó un grupo reducido de vecinos, comenzaron a perseguir, amenazar y agredir a un equipo de reporteros de Televisión Española. La tensión se pudo controlar con el despliegue de los antidisturbios de la Guardia Civil, que tuvieron que desalojar de la movilización en una calle aledaña al Consistorio a dos personas de origen magrebí que quisieron tensionar aún más el ambiente.

«Pedro Sánchez, hijo de puta», «Marlaska, muérete» o «prensa española, manipulara» fueron los gritos que más se escucharon entre la multitud congregada, mientras una portavoz del Frente Obrero justificaba la presencia de estos simpatizantes por el descontento por «la inmigración descontrolada» que, a su juicio, promueven el Estado. Varios de los presentes señalaron «la inseguridad» que se vive en Torre Pacheco, en una referencia a las segundas y terceras generaciones de jóvenes de origen marroquí pero nacidos en España, desarraigados y que acaban entrando «en una espiral de delincuencia que no para nadie», incidió Josefa López, vecina de la localidad.

El barrio de San Antonio, blindado

Algunos de los vecinos que también se asomaron para comprobar cómo marchaba la protesta se sorprendieron de ver a gente que no eran del pueblo. «Estos han venido de fuera, no los he visto nunca», decía Álvaro a su amigo en la periferia de la protesta. Los integrantes de los grupos ultras llegaron a reproducir con un altavoz el himno nacional franquista de España de José María Pemán. A la par, los agentes policiales iban a carrera por varias calles del centro para comprobar que no se generaran disturbios.

El operativo policial se mantendrá toda la noche por el temor de que los grupos ultras llegados de fuera pudieran acercarse hasta el barrio de San Antonio, donde reside la mayoría de la población magrebí en Torre Pacheco y el lugar que ha sido foco de conflictos entre estos colectivos extremistas y jóvenes magrebíes. Las protestas también estaban organizadas para mañana y el jueves, aunque los vecinos esperan que el conflicto empiece a desaparecer a partir de este martes.

La llamada a la calma de la Guardia Civil, la Policía Local y las autoridades políticas ha surtido efecto, ya que la mayor parte de la población de Torre Pacheco ha permanecido ajena a la manifestación de este martes en su localidad. El temor a que se reproduzcan nuevos enfrentamientos sigue en el aire.